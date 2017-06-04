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Мужчина застрелил восьмерых в поселке в Тверской области. Его задержали, а по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.
Уточняется, что злоумышленник убил в поселке Редкино Конаковского района, в садоводческом товариществе "50 лет Октября", двух женщин и шесть мужчин. По данным агентства, на одном из мероприятий произошел бытовой конфликт, в ходе которого один из его участников взял дома оружие и расстрелял своих обидчиков, а также свидетелей.
По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина расследование этого дела поручено ГСУ СКР. Сейчас нападавший задержан, вскоре с ним проведут следственные действия.
Отмечается, что в Тверскую область направлена сформированная бригада следователей и криминалистов центрального аппарата СКР.
Комментарии
Ну а чё, в судах разбираться бесполезно. Особенно если обидчик близкий близких. Жаль подробностей нет. Может мужик премию заслужил, а может и вышку.
============как правило такие психо-паты неправы, тем более дважды судимая олкошня-электрик-садовод. вот такое же Ч.-М.-О "обиделось" и расстреляло байкеров под Москвой, съездив за Сайгой...