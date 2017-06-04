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Традиционная "прямая линия" с российским лидером Владимиром Путиным пройдет 15 июня. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Таким образом, в 2017 году "прямая линия" с президентом пройдет на два месяца позже обычного.
В сообщении говорится, что транслировать сецпрограмму "Прямая линия с Владимиром Путиным" будут в 12:00 по московскому времени в эфире каналов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", а также радио "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
Подчеркивается, что в ходе общения с гражданами РФ глава государства ответит на интересующие их вопросы, которые касаются общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.
Комментарии
Опять мертвечиной запахло! А слабо гаранту хоть раз за 17 лет подискутировать со своимии оппонентами. Ладно, Навального он как огня боится, даже имени не называет - ну хотя бы с Жириновским или Зюгановым - но ведь тоже боится!
Сколько килограмм лапши закуплено?