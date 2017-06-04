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Филиал ПАО "МРСК Сибири" — "Алтайэнерго" планово отключит электричество в пригороде Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Отмечается, что электроэнергию отключают в связи с необходимыми ремонтными и профилактическими работа на линиях и подстанциях в пригородных населенных пунктах.
Свет будут отключать в период с понедельника, 5 июня, по пятницу, 9 июня, на срок не более 7,5 часов. Точные адреса, а также даты и время отключения можно посмотреть в документе, размещенном здесь.
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