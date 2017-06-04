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Британская полиция сообщила о шести жертвах теракта на Лондонском мосту, а Национальная служба здравоохранения Соединенного королевства — о 30 пострадавших. Раненых доставили в пять больниц Лондона, пишет РИА Новости.
Отмечается, что участники терактов, которые напали на прохожих на Лондонском мосту и рынке Боро были одеты в жилеты, предположительно, начиненные взрывчатым веществом. Позже стало известно, что это были муляжи.
На официальном сайте полиции Лондона сказано, что стражи порядка "быстро и храбро отреагировали на происходящее": они встретили подозреваемых и застрелили троих из них в районе рынка Боро. Подчеркивается, что это было сделано в течение девяти минут после поступления первого сообщения.
Агентство пишет, что вечером в субботу, 3 июня, неизвестные на белом микроавтобусе на высокой скорость резко выехали на тротуар на Лондонском мосту, после чего они вышли из машины и с охотничьими ножами в руках напали на прохожих. Также нападение было совершено в районе рынка Боро и района Воксхолл. Власти и полиция объявили инциденты на мосту и рынке терактами. В полиции подчеркнули, что инцидент в районе Воксхолл к ним не относился.
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