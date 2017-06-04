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45-летний москвич является подозреваемым в убийстве восьми человек в дачном кооперативе в Тверской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.
Полицейские установили, что житель Москвы ночью распивал спиртное вместе с малознакомыми людьми в дачном доме в поселке Редкино. В какой-то момент между участниками застолья произошел словесный конфликт, после которого подозреваемый уехал к себе домой, а не спустя некоторое время вернулся с охотничьим ружьем. Москвич несколько раз выстрелил, убив восемь человек.
В сообщении сказано, что стражи порядка задержали мужчину по горячим следам. Подчеркивается, что орудие убийства было зарегистрировано и принадлежит подозреваемому.
Напомним, что по данному факту следователи возбудили уголовное дело.
Комментарии
ну и мразь! стрелок москвич лузер дауншифтер неудачник убил как обидчиков так и свидетелей ! одной женщине удалось выжить и она вызвала ментов. мужики! ломайте челюсти таким педикам субтильным, если они после ссоры не лезут в драку а засобирались резко домой с угрозами!