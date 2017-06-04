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Пьяный барнаулец на "Ниве" наехал на ногу жене и сломал ее

, ИА "Амител"
Женщину увезли на скорой с открытым переломом

Фото: vk.com/roadpatrol22

Житель Барнаула травмировал жену при попытке загнать автомобиль "Нива" в гараж. Об этом сообщается в группе народной дружины "Дорожный Патруль" в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 3 июня, около 23:00. Женщина помогала пьяному супругу загнать авто в гаражном кооперативе. Однако мужчина не справился с управлением и наехал на жену. В результате ее увезли медики на скорой с открытым переломом ноги.

Отмечается, что водитель отказался проходить медосвидетельствование. Позже полицейские выяснили, что он лишен водительских прав. Мужчину доставили в отдел полиции.

В сообщении говорилось, что по факту произошедшего будет возбуждено уголовное дело.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.06.2017 15:40
Коренной житель АК

Синька когда-нибуть окончательно погубит барнаульцев.

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4.06.2017 16:05
- гость -

пьяный козёл , но вот куда эта курица ноги сует, без ее помощи все ок было бы

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4.06.2017 16:25
Павсекакий

И жену покалечил и уголовку заработал дурак.

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4.06.2017 16:50
- гость -

а чо парктроник за 500 р. на али влом купить ? я х@ею на вашем пароходе!

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