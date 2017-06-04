Фото: vk.com/roadpatrol22
Житель Барнаула травмировал жену при попытке загнать автомобиль "Нива" в гараж. Об этом сообщается в группе народной дружины "Дорожный Патруль" в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 3 июня, около 23:00. Женщина помогала пьяному супругу загнать авто в гаражном кооперативе. Однако мужчина не справился с управлением и наехал на жену. В результате ее увезли медики на скорой с открытым переломом ноги.
Отмечается, что водитель отказался проходить медосвидетельствование. Позже полицейские выяснили, что он лишен водительских прав. Мужчину доставили в отдел полиции.
В сообщении говорилось, что по факту произошедшего будет возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Синька когда-нибуть окончательно погубит барнаульцев.
пьяный козёл , но вот куда эта курица ноги сует, без ее помощи все ок было бы
И жену покалечил и уголовку заработал дурак.
а чо парктроник за 500 р. на али влом купить ? я х@ею на вашем пароходе!