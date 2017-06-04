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Глава российского государства Владимир Путин выразил соболезнования британскому народу в связи с терактом в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Он подчеркнул, что российский лидер также осуждает теракт, который был совершен в британской столице.
Путин уже направил телеграмму соболезнования премьер-министру Соединенного королевстве Терезе Мэй. В тексте президент отмечает, что данное преступление "потрясает жестокостью и цинизмом".
Президент РФ уверен, что общим ответом на произошедшее должно стать наращивание совместных усилий в борьбе с мировым терроризмом.
Кроме этого, Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Напомним, ночью в субботу, 3 июня, трое мужчин наехали на людей на микроавтобусе в районе Лондонского моста. После этого они с ножами напали на прохожих на рынке Боро-маркет. Злоумышленников ликвидировали стражи порядка.
Согласно последним данным, жертвами терактов стали семь человек, еще 48 пострадали, пишет агентство.
Комментарии
как в анекдоте за час до теракта?
С ужасом прочитал про убийство восьми человек в Тверской области. Реакции - ноль.
Уже девять жертв. Абсолютно никакой официальной реакции на сей час.
Президенту положено, людей жаль, но... Когда в других странах погибают сотни людей англосаксам глубоко плевать. Когда же мы перестанем заниматься ануслизингом? Целый день по россии24 лодон-лондон-лондон. С ума сойти, погибло целых 6 сверхчеловеков. Да наср...на них, прости мня, Господи.