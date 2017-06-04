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Тело еще одной жертвы массового убийства нашли в Тверской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.
Напомним, ранее сообщалось о девяти погибших от огнестрельных ранений в результате бытового конфликта.
Уточняется, что тело девятой жертвы нашли следователи во время осмотра прилегающей к месту преступления территории. Оно находилось в багажнике одной из машин, которая находилась на прилегающей к дому территории. Таким образом, в результате инцидента погибли четыре женщины и пятеро мужчин, добавили в СКР.
Массовое убийство было совершено в поселке Редкино на юго-востоке Тверской области в связи с бытовым конфликтом. Убийство совершил ранее не судимый 45-летний москвич, будучи пьяным. Он поссорился со участниками застолья, отправился домой, а потом вернулся с охотничьим ружьем и расстрелял людей.
По факту убийства возбудили уголовное дело. Вскоре следователи проведут допрос нападавшего. По поручению главы СКР Александра Бастрыкина, расследование передали ГСУ Следственного комитета России.
Комментарии
Больше чем в Лондоне. Президентские собользнования тверчанам будут?