Фото: barnaul.org
Глава барнаульской администрации Сергей Дугин вместе с руководителями МУП "Горзеленхоз" Сергеем Гончаровым и МБУ "Автодорстрой" Андреем Курышиным совершил традиционный субботний объезд 3 июня. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Отмечается, что сити-менеджер осмотрел территорию вдоль Павловского тракта. Отмечается, что рядом с пересечением с улицей Трактовой поваленные клены до сих пор напоминают о недавнем урагане в Барнауле. Несмотря на то, что они не создают помех движению и линиям электроснабжения, Дугин поручил зеленому хозяйству удалить аварийные деревья.
В сообщении говорится, что Дугин понаблюдал за работой траворезки, которая двигалась в сторону аэропорта. "А площадка перед водопропускными трубами на пересечении с ул.Просторная рекультивирована", — пишут в пресс-службе.
Кроме этого, глава администрации города побывал на зеленой зоне на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова, где недавно под буквами "Барнаул" высадили петунии. Позже цвет наберут бархатцы.
Подчеркивается, что ремонт дорог на деньги бюджета города идет не только на центральных улицах: несколько бригад, например, работали в переулке Некрасова.
Заканчивая объезд, Дугин подчеркнул в обращении к руководителям предприятий важность личного контроля за проводимыми в городе работами.
Комментарии
Вэлкам Титова и Алексеевой посмотреть.
А по Красноамейскому слабО проехать?????
Уже около месяца продолжается работа в "круглосуточном режиме" на Красноармейском)))БАЛАБОЛЫ!