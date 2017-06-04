Фото: belive.ru
Синоптики прогнозируют жару в Алтайском крае в понедельник, 5 июня. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.
Согласно прогнозу погоды, осадков в течение всех суток не будет. Ночью в крае температура составит +11...+16 градусов, в северо-восточных и предгорных районах местами столбик термометра опустится до +6. Днем ожидается от 26 до 31 градуса выше нуля.
Ветер будет дуть восточный, 4-9 метров в секунду, с усилением днем в западных районах до 14 метров.
В Барнауле ночью температура за окном будет равна +11...+13 градусам, а днем +26...+28.
Ветер задует восточный. Ночью от 4 до 9 метров в секунду, днем 6-11 м/с.
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