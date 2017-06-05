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Очередная рабочая неделя в Алтайском крае начнется с солнечной погоды и жары до +31 градуса, сообщает региональный Гидрометцентр.
Днем в крае без осадков. Температура составит +26…+31 градус. Ветер ожидается восточный, 4-9 метров в секунду с усилением в западных районах до 14 метров.
В Барнауле также без осадков. Температура в краевой столице составит +26…+28 градусов. Ветер будет восточный, 6-11 метров в секунду.
Отметим, что в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Местами сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс горимости), в Славгородском и Мамонтовском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости).
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