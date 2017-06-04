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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов помочь европейским странам бороться с терроризмом и призвал жителей республики на время ограничить поездки в Европу, передает "Интерфакс" со ссылкой на Telegram Кадырова.
Он выразил соболезнования в связи с тройным терактом в Лондоне и отметил, что Чечня всегда готова помочь Европе и дать консультации по борьбе с терроризмом, так как "на своей территории мы его победили".
Кроме этого, Кадыров заявил, что обеспокоен за жизнь граждан РФ, которые находятся в Европе, и призвал чеченцев ограничить свои поездки в Европу, а тем, кто решит полететь, пожелал быть "предельно осторожными.
По словам главы Чечни, силовые структуры европейских стран не могут гарантировать безопасность ни для своих граждан, ни для иностранных. Он отметил, что теракты происходят в государствах Европы, пока власти занимаются несуществующими проблемами в РФ и уделяют "особое внимание" Чечне.
Также Кадыров призвал правительства стран ЕС обеспечить безопасность российских туристов и проживающих в Европе в статусе беженцев чеченцев.
Напомним, террористические атаки произошли в центре британской столицы в ночь на воскресенье, 4 июня. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, а затем напали с ножами на прохожих на рынке Боро. Боевиков ликвидировали стражи правопорядка.
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