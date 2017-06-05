Фото: Avito.ru
Коттедж площадью 328 квадратных метров продают в барнаульском поселке Солнечная Поляна на улице Вольной за 13,9 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Продавец здания подчеркивает, что дом находится в тихом месте. Поблизости имеется школа, магазины.
"Теплый подвал, дюралевая крыша (она практически вечная), удобная планировка, четыре спальни, две гостевые комнаты, кухня студия, зал с действующим камином, отопление газовое", — отмечается в объявлении.
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Также имеется сауна, три санузла. Подоконники выполнены из мрамора. Лестница и стены отделаны камнем. На полу мозаика из натурального камня и мрамора.
Коттедж расположен на участке 10 соток.
Комментарии
Это даже не смешно, цена приснилась ему наверное?
Если кто будет брать этот дом, замерьте радиационный фон сначала. Эти камешки, бывает, прилично фонят.
пол очень холодный с этими камешками
Вообще-то 42 378,00 руб. за квадрат всего получается, где тут дорого, учитывая ремонт?
из всех представленных ранее домов на продажу-этот самый более-менее приличный
видно, что делали для себя.
норм дом.
только покупателей сейчас болт.
те, у кого филки есть, уже живут в подобных домах.
да и местоположение говённое, честно говоря.