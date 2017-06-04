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Подозреваемый в убийстве девяти человек в поселке Редкино Тверской пытался заставить последнюю жертву копать себе могилу, а когда получил отказ, убил ее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на знакомый с ходом следствия источник.
"Подозреваемый пытался заставить женщину копать могилу себе, она отказалась, после чего он ее убил и спрятал труп в багажник", — приводит агентство слова источника.
Напомним, ранее следователи сообщили, что нашли в доме на территории садоводческого товарищества "50 лет Октября" тела трех женщин и пяти мужчин с огнестрельными ранениями. Еще один труп женщины находился в багажнике автомобиля, который стоял на прилегающий к жилищу территории.
Предварительно установлено, что убийство совершил 45-летний москвич, распивавший спиртное со знакомыми в дачном доме. Между участниками застолья произошел конфликт, затем подозреваемый уехал домой, взял охотничье ружье и, вернувшись, убил собутыльников.
Отмечается, что с правоохранителями связались выжившие. Нападавшего задержали, в данный момент с ним проводятся следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента, назначены судебные экспертизы.
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