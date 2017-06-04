Фото: twitter.com
Ученицы старших классов Каролину Уильямс приняли в один из колледжей при Йельском университете после того, как она прислала сочинение на тему своей любви к пицце, пишет TJournal.
Отмечается, что школьница в своем эссе рассказала о "радостном чувстве" доставки пиццы. По словам самой Уильямс, ей "всегда нравилось заказывать пиццу из-за того, что эти восемь кусков вызывают у меня ощущение независимости и сплочения".
Девушка опубликовала текст сочинения и ответ приёмной комиссии Йельского университета на своей странице в Twitter. Отмечается, что пиццерия ответила ей в микроблоге и попросила прислать полный текст сочинения.
Ульямс рассказала, что в теме сочинения для поступления говорилось, что нужно написать о том, что "вы действительно любите делать". Американка отметила, что идея написать о пицце пришла ей в голову сразу же, поскольку она заказывает ее еженедельно.
В приемной комиссии отметили, что "сильно хохотали" над текстом эссе. Они похвалили школьницу за выбранную тему и предложили место в колледже. Тем не менее Уильямс, пишет издание, откажется от поступления в Йельский университет и подаст документы в Обернский университет, который находится ближе к дому.
Подчеркивается, что девушка также входит в десятку лучших учеников своей школы по среднему баллу по всем предметам. Кроме этого, она посещает церковь, работает волонтёром в библиотеке и состоит в нескольких общественных организациях. В будущем школьница хочет заниматься бизнесом или работать в экономической сфере.
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