Фото: facebook.com
Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац объявила о том, что бумажная версия издания будет закрыта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу Альбац в Facebook.
Агентство пишет, что главред выложила у себя на стене обложку свежего выпуска с надписью на обложке: "Спасибо, что были с нами".
В комментариях Альбац подтвердила, что бумажная версия издания будет закрыта. Журнал, отметила главред, следует тенденции современного времени и будет доступен в онлайн-версии. Также она добавила, что на такой шаг пошли в результате нехватки денег.
"Интерфакс" добавляет, что журнал The New Times (раньше назывался "Новое время", был переименован в 2007 году) издавался с 1943 года.
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