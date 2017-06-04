Фото: netmagicsolutions.com
Стекло упало с восьмиэтажной высоты рядом с одним из домов на улице Большевистская прямо на молодую мать с младенцем, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Новосибирск".
Сообщается, что девушка с тремя детьми пошла в пекарню. Два ее племянника зашли в магазин, пока она ставила коляску на тормоз и доставала малыша. В это время на них полетело стекло. Молодая мать поняла, что не успеет сдвинуть коляску с ребенком, поэтому закрыла его собой.
По словам свидетелей происшествия, храбрая девушка получила ушиб спины, ее госпитализировали в больницу.
Позже на место ЧП прибыли полицейские и обтянули участок лентой. Очевидцы говорят о том, "что стекла там до сих пор летают", говорится в заключении сообщения.
Комментарии