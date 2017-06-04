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Полиция Лондона задержала двенадцать человек в рамках расследования терактов, совершенных в ночь на 4 июня в центре британской столицы. Об этом сообщает РИА Новости.
Задержания были произведены в ходе крупной спецоперации в районе Баркинг на востоке Лондона.
В Скотланд-Ярде не раскрывают личностей задержанных. Однако, по информации агентства Рейтер, которое ссылается на своего фотографа на месте событий, среди задержанных четыре женщины.
Напомним, что в субботу вечером автомобиль с террористами врезался в пешеходов на Лондонском мосту, а затем доехал до рынка Боро, где трое нападавших вышли из машины и с ножами набросились на прохожих. В результате двойного теракта семь человек погибли, 48 пострадавших были доставлены в больницы, остальным помощь оказали на месте.
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