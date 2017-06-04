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Полицейские проводят проверку по факту гибели 27-летнего мужчины, который был задержан за хулиганство и выпал во время езды из полицейского автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану.
Уточняется, что инцидент произошел в ночь на воскресенье, 4 июня. Троих мужчин задержали за хулиганство и доставляли на служебном УАЗ в отделение полиции. Во время движения машины 27-летний задержанный выбил ногами заднюю дверь, выпал на ходу и умер от полученных травм, добавили в пресс-службе.
Отмечается, что решение о доставке задержанных в отделение полиции приняли, так как они вели себя агрессивно и оказывали сопротивление полицейским.
По факту произошедшего начата проверка.
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