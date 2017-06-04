Фото: youtube.com
Полиция и охотоведы отогнали в лес крупного бурого медведя, вышедшего на центральные улицы камчатского города подводников Вилючинск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по региону.
Отмечается, что инцидент произошел рано утром, поэтому прохожих в тот момент на улицах не было. Тем не менее, очевидцы сняли на видео разгуливающего по улицам медведя и опубликовали ролик в соцсетях. На кадрах видно, как хищник идет по улицам и совершенно не боится машины, из которой велась съемка. Отпугнуть зверя смогли лишь стражи порядка и охотоведы.
В МЧС отмечают, что медведя, предположительно, привел в город голод. В сообщении сказано, что медведи могут ради еды пройти несколько тысяч километров. Хищникам очень нравится человеческая пища, поэтому на свалках, в том числе рыбных отходов, объедках от пикников могут произойти опасные для людей ситуации.
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