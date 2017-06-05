Иномарка пробила железное ограждение трамвайной остановки после ДТП в районе "Норд-веста" в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
Судя по фотографиям, на проспекте Ленина в районе магазина "Норд-вест" произошло столкновение трех автомобилей. Скорее всего, один из них после удара отбросило в сторону трамвайных путей.
Как пишут местные жители, авария обошлась без жертв. Однако официальной информации по этому поводу на текущий час нет.
Комментарии
ибо, дистанцию держать надо, гонщики, ***ть!
Ну, вот хоть просторней на дороге будет. А то понабрали машин, а ездить не умеют.