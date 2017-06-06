Вторник, 6 Июнь, 11:55

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Три месяца счастья: какой летний отдых вы устроите своему ребенку?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,62
€ 63,81
Brent
$ 51,5
24°
Обь
437см -14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Купальный сезон-2017ЕГЭ-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Бизнес онлайн: что рассказал создатель "Барнаул 22" об интернет-сообществе?

, ИА "Амител", Мария Трубина
Алексей Куреленок на "Завтраке со стартапом" рассказал, как начинал "Барнаул 22", приносит ли он деньги и о дальнейших планах

Более 200 тыс. подписчиков во "ВКонтакте", больше 100 тыс. в "Одноклассниках" и за 35 тыс. в Instagram - сообщество "Барнаул 22" давно уже заняло в новостной ленте социальных сетей жителей края свое почетное место.  Как оно устроено, с чего начиналось и приносит ли деньги, на "Завтраке со стартапом" рассказал его идейный вдохновитель и организатор Алексей Куреленок.

Спонсором рубрики стал Event hall "Mole".

От офлайна к онлайну

Группа "Барнаул 22" появилась из автомобильного городского сообщества, в котором Алексей был организатором различных мероприятий. Молодому человеку просто нравилась эта тематика, которая объединяет разных людей вне зависимости от пола, возраста и марки машины. Хотя у него самого, когда он устраивал различные вечеринки и опен-эйры, на тот момент не было даже водительских прав. Поняв, насколько большому количеству людей это интересно, Алексей Куреленок решил перенести общение автолюбителей в социальные сети, где можно было обсуждать прошедшие события, делиться мнениями, обмениваться фотографиями.

"Люди живут по интересам. Мы встречались с тысячами автомобилистов, общались в городе, а потом из офлайна перешли в онлайн: нужно было где-то общаться, выкладывать фото- и видеоотчеты. Мы объединяли людей, регистрировали новых участников, показывали яркие автомобили. Так и появился этот проект, который разросся за три года до краевого. Сейчас у нас поднимают не только автомобильные темы", — объясняет Алексей.

По признанию Куреленка, организационная работа была интересна ему всегда, а первые опыты проведения общественных мероприятий связаны еще со школой. Поэтому, если бы он не заинтересовался машинами, то создал бы любое другое сообщество, где, например, собирались бы любители домашних животных и выкладывали милые фото кошек и собак. Но так как своя ниша была найдена, все кураторские навыки были направлены на нее. 

 

Неподозрительная активность

Общением в интернете и публикацией новостей в "Барнаул 22" не ограничились, в сообществе большое внимание уделяют различным событиям, участвуют в фестивалях, культурных мероприятиях: площадку сообщества на "Музейной ночи — 2017" по праву можно назвать одной из самых интересных. Занимаются здесь и благотворительностью, собирая необходимые вещи, денежные средства для помощи детям из малообеспеченных семей и многим другим от подписчиков не берут принципиально.

"К нам обращались директора школ, рассказывали о детях из многодетных или малообеспеченных семей, которые хорошо учатся, но у их родителей не хватает средств для того, чтобы купить им что-то нужное, подавали списки. Для таких мы собрали игрушки, машинки, велосипеды, которые заполнили собой два гаражных бокса, и подарили детям. Таких акций и мероприятий в год у нас проходит множество, расписан каждый месяц. Сейчас готовимся к проведению фестиваля "Паркинг", который должен в этом году пройти на площади Сахарова", — делится Алексей.

Не продается

Начав с социальной сети "ВКонтакте", "Барнаул 22" создал свои площадки и в остальных соцсетях — везде своя аудитория. Кроме того, за время работы у сообщества появился и сайт. Правда, на последнее повлияли не самые приятные внешние обстоятельства: платформу хотели купить, а когда организатор отказался продавать группу, ее по разным причинам начали блокировать.

"Предлагали сумму очень внушительную, ее хватило бы на покупку двух квартир в Барнауле. Но я был против, так как проект мог уйти в руки тех или иных политических сил. Я понял, что может прийти то время, когда нашу платформу смогут закрыть. Понимаете, сложно было представить, что на Украине закроют доступ к "ВКонтакте", но это случилось, то же может быть и с нами, поэтому мы разработали сайт, а теперь думаем над запуском мобильного приложения", — рассказывает собеседник.

Сейчас, по наблюдениям Куреленка, "ВКонтакте" начинает проигрывать другим соцсетям. Так, у "Барнаул 22" в "Одноклассниках" статистика выше, а функционал здесь ничуть не хуже, и именно они смогут вырваться рано или поздно вперед. Активное развитие ждет и Instagram.

"ВКонтакте" стали монетизировать и максимально закручивать гайки: удалять хорошее видео, вставлять аудиорекламу в записи, которая звучит в два раза громче, поэтому эту соцсеть ждет отток пользователей", — считает создатель "Барнаул 22".

Тайная служба

Если одни сообщества за своих подписчиков борются, то администраторам "Барнаул 22" из числа участников приходится убирать по 2-3 тысячи в месяц, а также вычитывать по 5 тыс. комментариев в сутки и периодически бороться со спаматаками. В основной костяк проекта входят 12 человек, есть даже свои программисты и главный редактор. Помогают и сторонние специалисты, например фотографы и видеооператоры.

Сложна эта работа еще и тем, что присылаемые новости, которые могут касаться аварий и различных трагедий, сложно не пропускать через себя. Получают в "Барнаул 22" и угрозы, поэтому имена своих сотрудников Алексей держит в секрете.

"Звонят каждый день и просят что-то убрать. Тут все зависит от поста: кому-то мы идем навстречу, кому-то нет. Когда произошла авария на Ленинском проспекте (читать об аварии подробнее — прим. ред.) и мы опубликовали всю информацию, фото и видео, нам начали звонить родственники виновного, требовать, чтобы мы все убрали, угрожали, поливали девушку грязью. В это же время нам писал муж погибшей, который находился в другом городе и сидел с детьми. Он просил, чтобы мы не дали этой теме заглохнуть", — вспоминает Алексей Куреленок.

Политика и деньги

Любой труд требует оплаты, и сотрудники "Барнаул 22" тоже не могут работать исключительно на волонтерской основе. А деньги в данном случае может принести только реклама, так как на вопрос о финансировании Алексей утвердительно отвечает, что никакие бизнесмены, партии, организации за сообществом не стоят. Мало того, здесь принципиально не затрагивают политические темы, а рекламные предложения строго отсеивают. 

"Вопрос, кто нас финансирует, интересует многих. Но я всем объясняю, что проект живет за счет рекламы, и то я никогда не гонялся за рекламодателями, они приходят сами, кому-то мы даже отказываем, например, не пускаем магазины с одеждой, часами, очками и прочим, так как это не понравится подписчикам. А вокруг политики много грязи, поэтому мы всем говорим нет, даже на наши мероприятия не пускаем никакую из партий. Когда я запустил проект до 25 тыс. подписчиков, я вообще рекламу не пускал. После того как круг вопросов стал расширяться, я начал привлекать администраторов, дизайнеров, которым нужно платить. Так, мы поставили лимиты, вот есть пара небольших мест из 50 выходов, мы их продавали, мы не гонимся за прибылью и не заваливаем ленту рекламой. Она идет у нас в маленьком объеме, но она эффективная", — поясняет Алексей.

Кроме того, на опыте Алексей убедился, что не все рекламодатели ясно понимают то, что им нужно, тратя огромные суммы на неработающую рекламу. 

"Мы углубились в федеральные проекты и помогаем крупным компаниям максимально эффективно реализоваться в интернете. Если говорить про "Барнаул 22", то кому-то мы предлагаем розыгрыш провести, кому-то поучаствовать в том или ином событии", — комментирует Куреленок.

Как правильно работать?

"Барнаул 22" сейчас сотрудничает с разными СМИ, в числе которых и федеральные: Первый канал, "Россия", "Лайфньюс". Поэтому к каждому опубликованному слову команда сообщества относится очень внимательно. Все сотрудники, по признанию Алексея, – это юрлица, которые несут ответственность за то, что делают. Оформлен на юрлицо и сам проект, а также у него зарегистрировали имя и платят налоги — все это нужно, чтобы защитить площадку и продлить ей жизнь. Как считает Алексей, прожить на средства от работы интернет-сообщества можно, но только в том случае, если пускать туда всю рекламу. Это может приносить хороший доход, но только какое-то время, после такая группа закроется.

Сам же Алексей Куреленок старается зарабатывать на других проектах, связанных с организацией и рекламой. 

"Я вырос в Горном Алтае и занимаюсь туристическим направлением, помогаю раскручивать базы и прочие объекты. Помимо этого, я занимаюсь организацией мероприятий, с чего я, собственно, и начинал", — говорит гость "Завтрака со стартапом".

Дружить ли с властью?

С ростом сообщества пришлось много согласовывать с госструктурами. Если на первых встречах автомобилистов собирались человек 100-200, то теперь на мероприятия "Барнаул 22" приходят несколько десятков тысяч, ради безопасности которых здесь пишут запросы в ГИБДД, отправляют заявки в администрации и все делают санкционированно — в общем, с властью стараются договариваться и даже подсказывать что-то, внося свои предложения.

"Я изучаю опыт других стран, городов, где на мероприятиях зарабатывают. В Берлине проводятся фестивали, которые посещают десятки тысяч людей, и экономика города построена на туризме, разными событиями  мы тоже можем привлекать в город гостей. Например, на "Паркинг" приедут люди из разных городов Сибири, которые сюда привезут деньги, будут жить в гостиницах и прочее. Люди вкладывают огромные суммы в развитие Белокурихи. На будущее это хорошо, но можно и сейчас что-то делать, поддерживать людей творческих, проводить фестивали, которые мы предлагаем с 2009 года", — делится мнением Алексей.

Сейчас, по признанию Алексея, проект переживает критическую точку и упирается в потолок. Поэтому его создатель, успев сделать в краевой столице практически все, что планировал, хочет попробовать силы за рубежом, набраться опыта для дальнейшей работы. В  России и в Барнауле в частности он продолжит помогать организовывать те или иные мероприятия, вести сообщество и проводить фестивали, но уже будет делать это, опираясь на новый опыт, полученный в другой стране.

Event hall "Mole" находится по адресу: улица Малахова, 138.
Тел.: +7 (905) 080-37-37, +7 (964) 080-10-80.
Всю дополнительную информацию можно найти в социальных сетях:
https://vk.com/moleeventhall 
https://www.instagram.com/eventhallmole/
https://ok.ru/sozdavayar 
http://trampampark.ru/mole

Читайте также в сюжете: Завтрак со стартапом
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

6.06.2017 10:31
Гость

Отписался от Б22, когда стал зашкаливать градус абсолютного неадеквата в комментах к постам, похлеще чем на АМИК.

0  0
6.06.2017 10:36
- гость -

могу лишь отметить, что Барнаул22 - самая оперативная информация о событиях в городе. не в пример "именитым" информагентствам)

0  0
6.06.2017 10:41
- гость -

самая оперативная информация о событиях в городе. не в пример "именитым" информагентствам)

Это легко объяснимо. Потому что информацию кидают подписчики передвигающиеся по городу. Ни одно информагентство в мире не сможет себе позволить столько журналистов).

0  0
6.06.2017 11:06
гена

Судя по тому что Алексей уже пол года не снимает одну и ту же кофту из Спортмастера - денег портал особо не приносит)

0  0
6.06.2017 11:30
- гость -


6.06.2017 11:06
гена

Сомневаюсь, просто человек не живет на показуху.
По данным Сбис - выручка Барнаул22 за 2015г = 115000000р, неужели на рекламе столько сделали?

0  0
6.06.2017 11:50
гость

Спасибо Амик за рубрику - свежо и интересно, пусть это и не первая попытка наших СМИ делать такие материалы, но подача и герои радуют.

Очень уважительно отношусь к группе и самому Алексею, занятая позиция по отношению к рекламе даже удивляет и как пользователя и как рекламодателя - слишком уж разнится с подходом других групп. Всегда был вопрос: на чем они зарабатывают, ведь над этим работают столько человек!? Сегодня нашла ответ,
про давление и угрозы - не удивительно, освещают аварии таких персонажей, за которыми, наверняка, стоят мамы, папы и погоны...
хочется пожелать только удачи ребятам!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
11:50
Ребенок в Горном Алтае травмировался после прыжков на батуте 0
11:34
Алтайский край попал в число регионов с высоким уровнем ожирения 0
11:23
Полпред Меняйло открыл АТР цитатами из "Брата 2" и напомнил, в чем сила 5
11:14
Склад с продуктами и кондитерскими изделиями полыхал в Новосибирске. Фото 0
11:04
Мошенники украли у барнаульца 150 тыс. руб., пригласив участвовать в торгах 4
10:53
"Ужасы нашего городка": барнаульцы обсуждают жутковатые детские площадки 7
10:40
Губернатор Карлин выделил на ремонт муниципальных улиц и дорог 42 млн руб. 0
10:33
Американские власти арестовали информатора за "слив" секретных данных в СМИ 1
10:23
ВАЗ в Алтайском крае врезался в мопед, которым управлял подросток 0
10:15
Бизнес онлайн: что рассказал создатель "Барнаул 22" об интернет-сообществе? 6
10:06
Минобрнауки отклонило кандидатуры всех выдвиженцев на пост ректора АлтГТУ 3
10:00
Tele2 снизил цены на смартфоны и устройства 2
09:50
Житель Петербурга отправил по почте в США две гранаты 0
09:32
Двухмесячного ребенка нашли мертвым на кровати в Иркутской области 0
09:22
Фестиваль уличного кино пройдет в Барнауле 12 июня 6
09:14
Чем и как спасаться от тополиного пуха? 5
09:00
Гипермаркет DNS празднует свой день рождения 17 июня 0
08:50
Подростка в Бийске поймали при раскладке наркотиков 1
08:32
Восемь человек тушили ночной пожар в Барнауле 0
07:34
Комплекс для отдыха выставили на продажу в Барнауле за 105 млн рублей. Фото 3
07:14
Cмешные опечатки и нелепые объявления. Фото 2
07:03
Ай да Пушкин! Узнай судьбу по произведениям Александра Сергеевича 1
06:32
Двухуровневую квартиру продают в центре Барнаула за 10 млн рублей. Фото 4
06:01
Безопасный отдых. Кто отвечает за жизнь и здоровье детей в летних лагерях? 0
05:08
Солнечная и жаркая погода ждет жителей Алтайского края 6 июня 0
04:01
Водитель сбил девушку на тротуаре и накричал на нее: "Откуда ты взялась?" 2
03:01
Наина Ельцина предложила считать "лихие" 90-е годы "святыми" 29
02:05
Интервью Путина телеканалу NBC смотрели более 6 млн человек 3
01:46
Почтальона Печкина сбили в Подмосковье 0
00:05
Александр Карлин подрос на 7 пунктов в рейтинге влияния глав субъектов РФ 6
23:58
Набиуллина заявила о росте экономики в течение трех кварталов подряд 3
23:30
МВД предложило повысить пошлины на водительские права и загранпаспорта 14
22:57
Замглавы Курской области обвинили во взятке в виде недвижимости - СКР 1
22:30
Полиция Краснодара проверяет информацию о высадке семиметровых гуманоидов 5
22:10
Два ребенка выпали на дорогу из багажника машины в центре Сочи 0
21:41
Путин душевно смеялся и шутил за кадром - ведущая NBC 0
21:24
Слова Голиковой о повышении пенсионного возраста прокомментировали в ГД 18
20:58
Уволен учитель труда, подравшийся с учеником на уроке 8
20:28
Видеоблогер Усманов наградил айфонами победителей конкурса пародий 4
20:07
"Дорогу в Нарнию" построили в Амурской области 0
20:00
Стильные и функциональные смесители предлагает японская компания Omoikiri 0
19:50
Российские туристы пока не отказываются от поездок в Лондон из-за терактов 1
19:35
"Реал" – чемпион и смертельный конфликт в автобусе: популярное из соцсетей 0
19:26
Россияне предпочитают читать Пушкина, Толстого и Лермонтова 2
19:08
Коротко о главном: ожидание горячей воды, женское одиночество и АТР
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 5 июня
18:51
Почти 10 лет тюрьмы получил житель Алтайского края за убийство собутыльника 0
18:25
Смотрим, как автомобили в Хабаровске выстроились в герб России 2
18:10
Как работают мгновенные займы на банковскую карту? 0
18:05
Уроженца Еревана будут судить за смертельный наезд на жительницу Барнаула 2
17:53
Сотрудник алтайской колонии наладил незаконную рубку леса — СК 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.