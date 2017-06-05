Столкновение автомобиля Toyota Camry с внедорожником произошло на трассе в Алтайском крае недалеко от Белокурихи, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
Как сообщается, авария произошла в воскресенье, 4 июня. По неподтвержденной информации, в результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали. Официальной информации пока нет.
Автомобиль Toyota Camry в результате аварии получил сильные повреждения.
Комментарии
Это кашкай, а не внедорожник.
Кто-то не глядя обгонял?
Кашкай такой же внедорожник как Ока спорткар.