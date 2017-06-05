Сотрудники правоохранительных органов установили личности всех жертв массового убийства на территории садоводческого товарищества "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района Тверской области. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщается, среди погибших есть женщина, которой более 90 лет. Это бабушка хозяина дачи, а также сам хозяин владений. Его фамилия Соловьев.
Как пишет "Коммерсант", конфликт произошел во время застолья, в котором участвовали 11 человек. 45-летнего мужчину из Москвы, сидевшего за столом, кто-то назвал "ненастоящим мужчиной", потому что он не служил в армии. Москвич обиделся на компанию и ушел. Затем он вернулся в дом обидчиков с охотничьим ружьем (ружье "Сайга" 12-го калибра, переделанный под стрельбу охотничьими патронами автомат Калашникова).
Там он застрелил хозяев дома и всех присутствующих. Спастись смогла девушка, которая и вызвала полицию. Сначала правоохранители нашли тела восьми человек, но позже в багажнике автомобиля они обнаружили труп женщины. Подозреваемый хотел заставить ее рыть себе могилу, но она отказалась, и тогда он ее убил.
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