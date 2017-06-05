Фото: vk.com/barneos22
Столкновение трамвая и легкового автомобиля произошло утром в понедельник, 5 июня.
О ДТП сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "Все спешили на работу, в итоге никто не успел! Строителей – Павловский тракт. ДТП, трамвай и "Мазда", — отмечает автор заметки.
На фото с места событий видно, что транспортные средства столкнулись практически "лоб в лоб".
Комментарии
вообще то это еще строителей, а не павловский.
Вот как так можно не увидеть?
5.06.2017 09:34
Kimi
Вот как так можно не увидеть?
Баба разговорами водилу отвлекла. Однозначно!
А за рулем женщина и была. Вроде