Отчетный концерт знаменитого барнаульского театра-студии эстрадного танца "Хорошки" пройдет в Барнауле в понедельник, 5 июня. Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.
Культурное мероприятие состоится в концертном зале "Сибирь" (проспект Ленина, 7). Начало в 18.30. В этом году "Хорошки" представят зрителям как уже полюбившиеся номера, так и новые. Например, артисты театра исполнят новый номер — "Китайский танец".
Художественный руководитель детской студии — заслуженный работник культуры России Тамара Кокорина. В этом году коллективу исполняется 35 лет. Каждый год в "Хорошках" занимается порядка 140 детей. Коллектив широко известен в России и за рубежом благодаря активному участию в престижных мировых танцевальных конкурсах.
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