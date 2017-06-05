Специалисты зафиксировали снижение активности клещей в Алтайском крае с начала сезона, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Алтайскому краю.
Напомним, в этом году сезон активности клещей начался 26 марта. За это время в поликлиники региона с жалобами на присасывание клещей обратились 6626 человек, 2004 из них — дети. Им ввели иммуноглобулин, установили медицинское наблюдение.
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Также в Роспотребнадзоре подчеркивают, что у 184 человек заподозрили заражение сибирским клещевым тифом, у 17 - заболевание клещевым вирусным энцефалитом, у 14 - заболевание иксодовым клещевым боррелиозом. Эти люди не ставили прививки от клещевого энцефалита и не обращались в больницы.
В ведомстве уточняют, что при обследовании снятых с людей насекомых в 5,1% случаев выявили наличие вируса клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей ввели иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет.
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