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Никакой классики: одиннадцатиклассницы Барнаула выбирают образ на выпускной

, ИА "Амител"
Советы от бьюти-мастеров по созданию прически и макияжа для выпускного вечера

До выпускных балов остаются считанные дни. Если наряды для торжественного вечера уже, скорее всего, куплены, то с выбором прически и макияжа определились далеко не все выпускницы. Девочкам хочется быть самыми-самыми. Непохожими, яркими и запоминающимися. Мы попросили четырех выпускников 2017 года попробовать изменить образ. Трех девчонок и одного молодого человека мы отдали в руки стилистов салона красоты "Эксклюзив". Мастера студии подобрали стиль с учетом пожеланий выпускниц. Смотрите, что из этого получилось.

Всего создано четыре непохожих друг на друга образа.

Соня

У Сони цветотип "весна". У девушек этого типа светлая кожа, легкий естественный румянец, глаза теплых оттенков: зеленый, бирюзовый, голубой или светло-оливковый, светло-карий. Волосы от светло-русого до золотисто-желтого и светло-коричневого с соломенным отливом.

Одиннадцатиклассница точно знает, в чем пойдет на выпускной. В шкафу уже висят два платья. Одно на торжественную часть, второе – на неофициальную. А вот с прической и макияжем сложнее. Девушка не совсем понимает, какой должна быть прическа и макияж, зато точно знает, чего она не хочет.

"Мне не хочется ничего классического, "прилизанного". Образ должен быть немного небрежный. Никаких сложных вечерних укладок, строгих линий. Макияж должен быть ярким, но не совсем понимаю, что мне идет", — говорит одиннадцатиклассница.

Парикмахер салона красоты "Эксклюзив" Галина Селезнева поддерживает выбор девушки. Галина убеждена, что классические прически здесь точно не подойдут. Мастер делает ставку на нарочитой стильной небрежности.

"Эта прическа "вытянет" лицо. Личико стало чуть худее. Высокая прическа очень идет Соне. Нет ничего "вылизанного". Она лохматая, но при этом если будут выпадать пряди, то это только добавит пикантности. В данном случае чем небрежнее, тем лучше. Однако это вечерняя прическа. Она подойдет и на торжественную часть".

Визажист салона красоты "Эксклюзив" Виктория отмечает, что Соне с ее типажом подойдут натуральные оттенки. Однако необходимо добавить яркости, создать акцент. Макияж получился достаточно насыщенный, но в то же время он полностью соответствует возрасту выпускницы и статусу мероприятия.

"Когда вы делаете макияж на выпускной бал, надо помнить, что он должен быть натуральным. Естественность сегодня в тренде. Так что необходимо выбирать палитру с учетом природных оттенков, обращать внимание на одежду, в которой пойдете на выпускной. Главное, чтобы макияж соответствовал мероприятию и образу в целом", — добавляет мастер.

Конечным результатом Соня довольна. Девушке нравится прическа, макияж и как она себя ощущает. Говорит, что это 100% попадание.

"Я с удовольствием пойду так на выпускной бал! Во время сборов постараюсь повторить то, что мне сделали в салоне. Возможно, немного изменю цвет ярких теней, чтобы больше подходили к платьям, но образ обязательно повторю", — делится впечатлениями выпускница.

Благодарим салон "Эксклюзив" за помощь в проведении съемок и за создание образов для наших героев.

Салон находится по адресу: Барнаул, ул. Попова, 194 (ост. Цветочная). Телефон:+7(3852)28-68-48, время работы: пн-сб – 09:00-20:00, вс – 09:00-21:00

Читайте также в сюжете: Выпускные балы-2017

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