Фото: ach.gov.ru
Глава Счетной палаты Татьяна Голикова, высказываясь о теме повышения пенсионного возраста в России, отметила, что эта проблема звучит очень громко и долго.
"У нас, получается, в публичном пространстве звучат две темы: тема налогового маневра, причем так аккуратно, и тема повышения пенсионного возраста. И эта тема звучит так громко и давно, что уже можно было и повысить", — цитируют Голикову "Известия".
Также в своем интервью изданию председатель Счетной палаты отметила, что в случае повышения пенсионного возраста в краткосрочном периоде следует ожидать улучшения сбалансированности Пенсионного фонда.
"Но подчеркну, что это в краткосрочном периоде, ведь пенсионный взнос — это отложенная заработная плата, (…) она должна быть выплачена работнику после того, как он выйдет на пенсию. И когда я говорю, что мы должны считать на долгосрочную перспективу, это значит, что мы должны четко просчитать, когда этот источник повышения размера Пенсионного фонда будет исчерпан и нам придется начать выплачивать то, что мы в свое время сэкономили", — уточнила Татьяна Голикова.
Комментарии
некоторых уже можно и повесить...
Арбидолка берега попутала.
Холёная дамочка, ей бы швабру в руки и до 70 лет или дояркой...
Меньше бы разбазаривали и тырили.
А причем Счетная палата и повышение пенсионного возраста?
Они уже все пересчитали, взялись за возраст?
Читая эту тетю, мне уже не кажутся различные предложения страховщиков, накопи себе пенсию и т.п. такими уж плохими и не нужными.
Юрий Болдырев. Группа единомышленников.
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Соглашусь , если всю думу и совет федерации в 50 лет отправлять будут на волю, как уже не справляющихся с законотворчеством. И пусть себе работу ищут до 63-65 лет как обычные граждане.
Ведь это правда что не справляются. Пусть познают положение народа на собственном опыте.