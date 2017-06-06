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Гипермаркет DNS празднует свой день рождения 17 июня

, ИА "Амител"
Посетители праздника смогут купить технику по суперценам, поучаствовать в аукционе, а также выиграть Apple IPhone 7

Гипермаркет бытовой техники и цифровой электроники DNS празднует свой день рождения 17 июня. Грандиозное мероприятие в честь этого праздника состоится по адресу: пр. Космонавтов 6в, ТЦ "Алтай".

В этот день посетителей Гипермаркета ждут подарки и сувениры, также будет работать ведущий праздника с искрометными шутками, конкурсами и викторинами и диджей.

  • Покупатели с чеком от 3000 рублей смогут выбрать подарок — флеш-карту, наушники или клавиатуру.
  • Покупателям с чеком от 10000 рублей предоставляется возможность получить подарок на выбор: фен, блендер или электрочайник
  • Чек от 15000 руб. предоставляет возможность получить в подарок планшет, смартфон или мультиварку

Абсолютно всем покупателям предоставляется возможность приобрести технику по суперценам. Право на покупку товара по суперцене будет определять ведущий праздника, который проведет аукцион для гостей праздника.

Главные призы дня рождения DNS: телевизор с диагональю 139 см и суперприз — Apple IPhone 7 на 32 Гб.

Ознакомиться с товаром и выбрать подходящий можно на сайте компании

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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