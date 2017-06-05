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Глава "Роснефти" Игорь Сечин убежден, что антироссийские санкции преследуют цель повлиять на выборы в стране, передает РИА Новости, ссылаясь на Financial Times.
По словам Сечина, санкции призваны "оказать негативное влияние на социально-экономическую ситуацию".
"Сделать ее хуже и повлиять на выборы. Это мое глубокое убеждение", — высказался о механизме санкций глава "Роснефти".
Кроме того, он подчеркнул, что не любит говорить об антироссийских ограничениях и считает их "незаконными". "Нельзя переносить политическую ответственность на корпоративный уровень", — уверен Сечин.
Напомним, что санкции в отношении России действуют с 2014 года. Президентские выборы в нашей стране должны пройти весной 2018 года.
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