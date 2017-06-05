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Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя села Баево, которого подозревают в краже денег и продуктов из местного магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как уточняют в ведомстве, злоумышленники разбили ночью окно продуктового магазина и через решетку украли продукты и деньги из кассы. Открыть кассовый аппарат они смогли легко, так как ключ находился в замке.
Кража была обнаружена утром. Хозяин магазина обратился в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался местный житель. Все похищенное было возвращено владельцу магазина.
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А что делать, голод и безработица заставят на это идти...