Фото: gorno-altaisk.ru
Десятилетний ребенок из Алтайского края травмировался, упав с шестиметровой высоты на территории курорта "Манжерок", сообщили в понедельник, 5 июня, в управлении Следственного комитета по Республике Алтай.
По данному факту возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Согласно информации СКР, сам инцидент произошел 3 июня, когда десятилетний житель Алтайского края вместе с родителями находился на территории веревочного парка и скалодрома "На высоте" на территории комплекса "Манжерок".
Известно, что веревочный парк принадлежит фирме "Забота плюс".
"При прохождении одной из веревочных трасс он упал с высоты шести метров. С телесными повреждениями различной степени тяжести ребёнок госпитализирован в республиканскую больницу", — уточняют в Следственном комитете.
В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Комментарии
Давно пора прикрыть эти веревочные парки, сколько погибших детей, уже счет наверное не на десятки. Ну и где наш Роспотребнадзор? Кто дает разрешение на подобные мероприятия?
перелом позвоночника, ребенок теперь будет в Горно-Алтайске месяц лежать. Сестра была вместе с этой семьей на экскурсии
А там разве нету страховки?
У нас в солнечном ветре все лазают пристегнутые к страховочному тросу.
Любители экстрима.
на ребенке заживёт как на собаке -ходить будет. но почему без страховки? со страховкой такое невозможно!