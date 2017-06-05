Президент России Владимир Путин считает, что 17 лет правления страной не отразились на его личности. Об этом пишет РИА Новости.
Так глава российского государства ответил на вопрос в интервью американскому телеканалу NBC. Также Владимир Путин отметил, что у него есть связь с Россией и ее историей.
По его словам, он не забудет о том, что на Пискаревском мемориальном кладбище похоронен его старший брат, которого он никогда не видел. Он похоронен как житель Ленинграда, умерший в годы Второй мировой войны.
"И в одной из могил похоронен мой старший брат, которого я никогда не видел, и я никогда не забуду об этом, так же, как и то, в каком состоянии была наша страна в начале 90-х годов", — отметил президент.
Комментарии
На 7тысяч прожил бы хоть месяц, как многие, ближе бы стал к россиянам.
Так и на нас не отразились. Как были в нищите, так и остались. Стабильность, чё.
5.06.2017 11:06
- гость -
пример приведи кто на 7 тысяч живёт?
ПМ -8500 р. Это богато?
5.06.2017 11:25
- гость -
прожиточный минимум - виртуальная величина.
отношения к зарплате не имеет.
Слишком много, всех не перечислить, особенно в сельской местности, да и в городе немало. Есть, у кого доход и того меньше. Получает к примеру женщина 15 т., а нее двое детей, и алименты по нулям, + коммуналка, вот и весь расчет. И это не самый худший вариант, и таких множество. Не надо тут строить из себя миллионера, все равно не поверим.
5.06.2017 11:26
гостю 11:22
когда так говорят, типа "да мол все так получают", это разговор ниачём.
конкретный пример приведи, кто 7 тысяч живёт. и расскажи кем работает.
он навероне имел ввиду связь с Роттенбергами, Сечиным, Тимченко, Миллером, Ковальчуками? нее?
Продавцы, санитарки, уборщицы, дворники, соцработники и др.
Они что не люди для вас?
При нынешней скрытой безработице люди в деревнях и малых городах и за 5 тысяч работают.В киоске "Роспечать", например.
А сколько на дому за 5-6тыс. по уходу за детьми и инвалидами и неофициально, т.е пенсия не светит.
Если у вас всё устроено хорошо, то можно и не знать, что в России более 20 миллионов живёт за чертой бедности...
При нынешней
Путиноид зайди на трудвсем - конкретно по Барнаулу в основном такие заработки - 7500. Вакансии: нянички, медсестры, водители, соцработники, уборщики, учителя и тд.
При нынешней огромной скрытой безработице это не удивительно.
А МРОТ 7500.
И не только в бюджетных организациях многие на мроте, но и в частных лавочках не хотят более платить.
5.06.2017 11:49
- гость -
Оппик, так ты нормальную профессию получи.
Стрёмно взрослому мужику нянечкой или уборщицей работать.
Насчёт учителей: у меня у сына классный руководитель есть, учитель начальных классов по сути. 28 рублей зарплата.
Насчёт водителей: МУП ГЭТ объявления даёт о наборе водителей. 17 700 - 26 400. Это прям сейчас. На коммерческие автобусы по городу 40.
Кто то должен за свой гнилой базар извиниться.
Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, ОАЭ разорвали дипотношения с Катаром за поддержку ИГИЛ и Аль-Каиды и высылают его граждан.
Хамло. Надо знать, что сейчас идёт дискриминация по возрасту и другим показателям.
У меня высшее образование, но я знаю, как живут люди в провинции и уровень зарплат тоже.
Я не оппик. Тебе екакий не надоело из себя жертву крушения строить? Переноску с домашним животным они ведь на мысе оставили. Так сойдёт?
Это он так считает, а разложение на лице и в речах по фене...
Комментатор 11:29 и 11:58 просто наглый и излишне самоуверенный тип.
Зарплата в 7 тыс. у него ещё впереди.
5.06.2017 12:10
- гость -
От быдла слышу. Пример дискриминации. Конкретный пример приведи.
Да, а ты сам не в провинции живешь?
5.06.2017 12:17
- гость -
Какой то набор ничем не связанных слов. Приведи мысли в порядок.
5.06.2017 12:22
- гость -
Чьё лицо и речи вы имеете в виду? Путина? Он разлагается? Вы серьёзно?
5.06.2017 12:25
- гость
Мне плевать на ваше мнение относительно меня. Вот просто срать хотел на тебя. Вагна из тебя - никакая. Иди в Битву экстрасенсов сходи, посмеши народ.
НацыАнальный гвардеец распетушылся чёта седня шыпко-жалованье до 23т.р. добавили?
5.06.2017 12:51
- гость -
Анальный - гвардеец? Вот дела))
Ему власти ещё и жалованье платят?
Ай да Толик, ай да сцучий сын)