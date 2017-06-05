В середине марта 2017 года в одной из больниц Барнаула от закрытой черепно-мозговой травмы скончался 28-летний Дмитрий Чуриков. Смертельной оказалась обычная поездка с работы домой на общественном транспорте. Как позже скажут правоохранители, он не уступил место бабушке, за это его решил проучить 20-летний молодой человек. Он ударил два раза, но этого хватило, чтобы чуть ли не на следующий день Дмитрий умер в больнице. В редакцию ИА "Амител" обратилась его мама Галина. Она попросила опубликовать ее видение этой чудовищной для семьи ситуации. Она уверена: в автобусе было много свободных мест, к ее сыну просто придрались.

Это произошло 17 марта. 18 марта Дмитрию исполнилось 28 лет. В последний день своего рождения он был без сознания.

СМИ написали об этой истории 29 мая, после сообщения региональной прокуратуры. Вот что было в сообщении:

"В марте обвиняемый, находясь в автобусе, услышал, как пассажиры стали просить молодого человека уступить место пожилой женщине, но парень отказался. Увидев происходящее, обвиняемый подошел и лично попросил молодого человека уступить место, однако этого не произошло. Выйдя на одной из остановок общественного транспорта, молодые люди продолжили конфликт, в ходе которого обвиняемый, по версии следствия, нанес два удара в область лица молодому человеку, не уступившему место в общественном транспорте".

Причина смерти — закрытая черепно-мозговая травма.

В этот же день сообщение было опубликовано и на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю. Там также сообщили, что причиной конфликта стало то, что пострадавший не уступил место женщине. Обвинение 20-летнему молодому человеку предъявлено по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Галина Чурикова уверяет: ее сын не уступил место, потому что автобус был полупустой, а молодому человеку, которого теперь будут судить, "просто нужно было "прикопаться". Она не согласна и с официальной подачей информации от правоохранителей.

По ее словам, это произошло около девяти часов вечера. Дмитрий Чуриков ехал с работы в маршрутке № 6 (был специалистом колл-центра в "Ростелекоме"). Зашла бабушка, и тот 20-летний парень сказал Дмитрию уступить ей место.

"Сын рассказал мне, что показал ему рукой: мол, вон еще сколько свободных мест. Всё, на этом закончилось, никто другой в автобусе не просил его уступить место. Но они вышли на одной остановке (остановка "Заря" на улице Коммунаров). Он пошел за моим сыном и сказал ему: ну ты попал. Дима пригрозил вызвать полицию. И тогда тот его ударил по лицу, сын упал, второй удар. Их было двое, но бил один. И убил у дверей дома почти", — рассказала она.

Галина вспоминает, в каком шоке была от внешнего вида сына. Нос сломан, все лицо в крови. Благо, его знакомая девочка до дома довела.

Вызвали скорую. Подробности он рассказал матери уже в машине. Ночью сделали операцию. Оказалось, сосуд лопнул, кровоизлияние в мозг. Похоронили Дмитрия Чурикова 22 марта.

Галина уверена, что избивший ее сына молодой человек был нетрезвым, как тот сам заявляет. Он в соседнем доме снимал квартиру, но с ее сыном не был знаком.

"Я возмущена сообщениями о том, что мой сын пострадал за что, что не уступил место. Да еще все эти комментарии под новостями в СМИ. Там было много мест свободных. Одно дело, когда не уступил место в полном автобусе, другое дело, когда он был полупустой", — взывает собеседница.

Возмущены такой подачей все родственники, друзья и знакомые. Не только обвинениями, что не уступил место, но и что из обидчика "некоторые СМИ делают чуть ли не Робин Гуда".

"Дима не пил, не дрался никогда, был очень добрым, бабушек через дорогу переводил. Он был ростом 1 метр 69 сантиметров. Весил всего 55 килограммов. Ходил с рюкзачком, в шапочке с помпоном. Он выглядел ребенком. А теперь в комментариях про него гадости пишут", — вспоминает мать.

Мы будем следить за развитием ситуации.