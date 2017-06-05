В середине марта 2017 года в одной из больниц Барнаула от закрытой черепно-мозговой травмы скончался 28-летний Дмитрий Чуриков. Смертельной оказалась обычная поездка с работы домой на общественном транспорте. Как позже скажут правоохранители, он не уступил место бабушке, за это его решил проучить 20-летний молодой человек. Он ударил два раза, но этого хватило, чтобы чуть ли не на следующий день Дмитрий умер в больнице. В редакцию ИА "Амител" обратилась его мама Галина. Она попросила опубликовать ее видение этой чудовищной для семьи ситуации. Она уверена: в автобусе было много свободных мест, к ее сыну просто придрались.
Это произошло 17 марта. 18 марта Дмитрию исполнилось 28 лет. В последний день своего рождения он был без сознания.
СМИ написали об этой истории 29 мая, после сообщения региональной прокуратуры. Вот что было в сообщении:
"В марте обвиняемый, находясь в автобусе, услышал, как пассажиры стали просить молодого человека уступить место пожилой женщине, но парень отказался. Увидев происходящее, обвиняемый подошел и лично попросил молодого человека уступить место, однако этого не произошло. Выйдя на одной из остановок общественного транспорта, молодые люди продолжили конфликт, в ходе которого обвиняемый, по версии следствия, нанес два удара в область лица молодому человеку, не уступившему место в общественном транспорте".
Причина смерти — закрытая черепно-мозговая травма.
В этот же день сообщение было опубликовано и на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю. Там также сообщили, что причиной конфликта стало то, что пострадавший не уступил место женщине. Обвинение 20-летнему молодому человеку предъявлено по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Галина Чурикова уверяет: ее сын не уступил место, потому что автобус был полупустой, а молодому человеку, которого теперь будут судить, "просто нужно было "прикопаться". Она не согласна и с официальной подачей информации от правоохранителей.
По ее словам, это произошло около девяти часов вечера. Дмитрий Чуриков ехал с работы в маршрутке № 6 (был специалистом колл-центра в "Ростелекоме"). Зашла бабушка, и тот 20-летний парень сказал Дмитрию уступить ей место.
"Сын рассказал мне, что показал ему рукой: мол, вон еще сколько свободных мест. Всё, на этом закончилось, никто другой в автобусе не просил его уступить место. Но они вышли на одной остановке (остановка "Заря" на улице Коммунаров). Он пошел за моим сыном и сказал ему: ну ты попал. Дима пригрозил вызвать полицию. И тогда тот его ударил по лицу, сын упал, второй удар. Их было двое, но бил один. И убил у дверей дома почти", — рассказала она.
Галина вспоминает, в каком шоке была от внешнего вида сына. Нос сломан, все лицо в крови. Благо, его знакомая девочка до дома довела.
Вызвали скорую. Подробности он рассказал матери уже в машине. Ночью сделали операцию. Оказалось, сосуд лопнул, кровоизлияние в мозг. Похоронили Дмитрия Чурикова 22 марта.
Галина уверена, что избивший ее сына молодой человек был нетрезвым, как тот сам заявляет. Он в соседнем доме снимал квартиру, но с ее сыном не был знаком.
"Я возмущена сообщениями о том, что мой сын пострадал за что, что не уступил место. Да еще все эти комментарии под новостями в СМИ. Там было много мест свободных. Одно дело, когда не уступил место в полном автобусе, другое дело, когда он был полупустой", — взывает собеседница.
Возмущены такой подачей все родственники, друзья и знакомые. Не только обвинениями, что не уступил место, но и что из обидчика "некоторые СМИ делают чуть ли не Робин Гуда".
"Дима не пил, не дрался никогда, был очень добрым, бабушек через дорогу переводил. Он был ростом 1 метр 69 сантиметров. Весил всего 55 килограммов. Ходил с рюкзачком, в шапочке с помпоном. Он выглядел ребенком. А теперь в комментариях про него гадости пишут", — вспоминает мать.
Мы будем следить за развитием ситуации.
Комментарии
Поэтому этот утырок и начал свои кулаки показывать, потому, что парень был худеньким, был бы здоровый мужик (шкафчик какой нибудь). даже бы не вякнул. Сколько таких еще "робин гудов"? Соболезнования маме.
закрывать надо этого 20-летнего Рэмбо надолго.
почему вообще люди взяли манеру кидаться с кулаками на других людей?
кто он такой, чтобы другому указывать как тому поступать?
что то напрягло - вызывай полицию, пускай уполномоченные органы решают.
а в данном случае, если типа не уступил место, то мог обратиться к кондуктору, к водителю.
очевидно, что по синеве блатное сердце взыграло, и всё.
Утырка судить надо строго. Хочешь быть хорошим-будь, но не через убийство. И ведь видел, что тот слабее, это точно. Трусы всегда нападают на более слабых. "Шкаф" разогнал бы весь автобус-никто вы не вякнул. Робин первый бы дунул оттуда.
Не оправдываю нисколько убийцу...Но у меня вопрос- почему место то старушке не уступил???
по факту это кусок безмозглового мяса ("прилипало"... и не надо его называть робином
интересно, как смогли найти убийцу?
жаль, если все произошло именно так, как говорит мама убитого
но вот про "бабушек через дорогу переводил" может быть она зря говорит. если бы он таким был, он бы и тут уступил место
Мои соболезнования маме! Что говорят свидетели?
5.06.2017 11:24
- гость -
Не оправдываю нисколько убийцу...Но у меня вопрос- почему место то старушке не уступил???
=============================
Вообще-то "не захотел" уже достаточная причина.
Уступать место пожилым это признак хорошего тона и очень хороший поступок, но вовсе не обязанность.
тебе ж объяснили, что мест свободных полно было в автобусе
судя по всему, бабушке нужно было именно это место. почему не уступил? пересел бы сразу и все
5.06.2017 11:36
- гость -
судя по всему, бабушке нужно было именно это место. почему не уступил? пересел бы сразу и все
======================
А если бы ей нужна была его одежда и мотоцикл?
Он такой же пассажир, у него есть свои права в транспорте и он вполне мог ими пользоваться. Даже если бы автобус был битком.
Исключение составляют первые несколько мест, которые предназначены для перевозки инвалидов и пассажиров с детьми. Там да - будь добр уступи. Ибо это прописано в правилах.
Странная подача материала. На "Банфаксе" выступили, якобы, сослуживцы Дмитрия по Росстелекому. Они написали, что Дмитрий - инвалид и не слышал как его просили уступить место. Сейчас написано, что он показал рукой, что много свободных мест - значит , слышал?
ну в 28 лет то можно уже понимать и уступить в чем проблема то ...аа бабушек через дорогу водил постоянно??)))значит не такой уж добрый был паренек ..
4ugun, да так-то да. но проще отсесть, чем спорить со стариками
парень имел инвалидность.
плюс он был в наушниках.
его коллеги видели весь замес.
подтверждают, что мест свободных полно было.
а бабуле, которой не уступили место, было лет 50 от силы.
вот и делайте выводы.
воспитывать маме нужно было сына и с детства обьяснить какие то вещи...
5.06.2017 11:42
- гость -
да даже если не уступил - это какое то основание даёт утырку его убивать?
5.06.2017 11:44
- гость -
воспитывать маме нужно было сына и с детства обьяснить какие то вещи...
ты идиот?
Много не понятного и противоречивого. Пишут, что бабушке не уступил., но она и не просила уступать. А на других ветках - что бабушке было 50 лет и эта дама сама прицепилась к парню.
а ну если парень был инвалид все меняет конечно,,а коллеги как всегда не вмешались.инвалид физически или умственно?
5.06.2017 11:36
- гость - Уступил не уступил ... бить,а тем более убивать нет такого права ни у кого. Органам похвала. что нашли подонков , МНОГО надо давать за такое лет 20 не меньше. Он за поет сейчас дескать проучить хотел,убивать не хотел .... Вот и квалифицируют, как причинение смерти по неосторожности. Что пьяный за рулем , что с кулаками ,какая тут неострожность ???
"Не оправдываю нисколько убийцу...Но у меня вопрос- почему место то старушке не уступил???"
может плохо себя чувствовал, сердечко может слабое от рождения, да мало ли причин, нигде в законе не прописана обязанность бабушкам место уступать, это личное дело каждого, за этот людей не убивают, да и бабушка была не причиной, а поводом.
5.06.2017 11:44
- гость -
И остался бы жив, да?... Вы вот это сейчас всерьез? К одежде-внешнему виду это тоже относится? Тоже надо всем с детства рассказывать, как можно и как нельзя одеваться, а также что слушать и что читать, дальше до бесконечности. Потому что всегда найдется кто-то, кому что-то не понравится в вашем поведении. А тут - были свободные места, при чем тут воспитание?
Тварь взял убил парнишку .
а сколько лет то ему было в той стать е 20 в этой 28
5.06.2017 11:42
- гость -
да даже если не уступил - это какое то основание даёт утырку его убивать?
---
утырок убивать не собирался, только избил
в принципе он мог докопаться и потому, что ему не понравилось, как на него посмотрели
Какая разница, почему он не уступил место? Даже если просто не захотел. Это НЕ ПОВОД УБИВАТЬ!!!
5.06.2017 11:51
- гость
утырок убивать не собирался, только избил
Ага, это все меняет, да. Всего-навсего избил, ну подумаешь, не подрассчитал малость.
5.06.2017 11:48
Гость
Во первых бить и убивать - это неотъемлемое право любого человека. И каждый сам для себя делает выбор, когда воспользоваться этим правом или не воспользоваться вообще.
Во вторых - умер он не от удара, а от стресса. Написано в статье "лопнул сосуд". Он мог вечером в клозете напрячься и тоже умереть.
Людей больше волнует тот факт, почему парень не уступил место, а не то что его убили из-за того что не уступил.
Ага, это все меняет, да. Всего-навсего избил, ну подумаешь, не подрассчитал малость.
---
как быстро все меняют свое мнение
суд разберецца
Если в 50 будут уступать мне место - получат в морду. А по теме - быдло оно, и причина не важна, быдлу нужно было как-то выплеснуть свою злобу за свою ущербность.
5.06.2017 11:48
Гость
Во первых бить и убивать - это неотъемлемое право любого человека.
вы в своем уме? Это где же такое написано? в конституции?
Да не избил ни кто ни кого. 2 удара. Разве так избивают?
И умер парнишка не от избиения, а от "лопнул сосуд" - он мог в туалете напрячься и лопнуть... Или на тёлке. После этого мама телку будет осуждать, на то она и мать.
5.06.2017 11:53
- гость -
Да?... Как интересно... А права на жизнь у человека, которого вы будете убивать, нету?
И умер парнишка не от избиения, а от "лопнул сосуд" - он мог в туалете напрячься и лопнуть... Или на тёлке.
А вы врач? и знаете от чего может сосуд лопнуть?
5.06.2017 11:53
- гость -
Чувак, ты не в себе.
По тебе УК РФ плачет. Ты иди лучше сам заранее сдайся. С такими наклонностями как у тебя, тебе точно чалиться в одной камере с этим двадцатилетним быдлом-убийцей.
5.06.2017 11:58
- гость - Тебе всечь пару раз по башке двоечкой ... Потом объяснить типа да это так ... пару раз всего
да о чем разговор!!тот умер эт в тюрьме!!просто если он такой добрый ну что ж не уступил а начал вступать в конфликт....а если бы были места можно спокой но так же сесть и все!!значит паренек то тоже конфликтный
5.06.2017 11:58
- гость -
Ты какое право имеешь вообще на чужого человека руку поднимать?
На зону захотел?
5.06.2017 11:58
- гость -
В уголовном кодексе обозначена цена за убийство.
И только человек может для себя принять выбор готов он к ответственности после убийства или нет.
5.06.2017 12:02
- гость -
покойный не вступал в конфликт, быдло само к нему подошло.
У молодых сейчас здоровье не лучше, чем у многих пожилых.
А бабушки, пользуясь льготами катаются целыми днями.
Уступать или нет личное дело, уплатил за проезд, имею право ехать сидя.
Убивать не имеете право.
5.06.2017 12:04
- гость -
УК РФ запрещает такое деяние. И предупреждает об ответственности.
Я уже не говорю об общечеловеческой морали.
5.06.2017 11:53
- гость -
Во первых бить и убивать - это неотъемлемое право любого человека.
================================
Странно, в УК РФ все вообще не так.
5.06.2017 12:02
- гость -
да о чем разговор!!тот умер эт в тюрьме!!просто если он такой добрый ну что ж не уступил а начал вступать в конфликт....а если бы были места можно спокой но так же сесть и все!!значит паренек то тоже конфликтный
---
вот и я о том же. Вас нельзя обвинить в отсутствии логики)
Уступать или нет личное дело, уплатил за проезд, имею право ехать сидя.
Убивать не имеете право.
---
вот парень тоже не успел дозвониться до полиции, чтобы реализовать свое право...
закрыть утырка-убийцу по максимуму! не бабушке (50-летней ) он хотел помочь, а злость и агрессию на кого-нибудь выплеснуть- ему не важно: девушка, парень, ребенок! все, кто "за" убийцу - подумайте, завтра он убьет вас!
А бабушки, пользуясь льготами катаются целыми днями.
В 6-ке нет льгот!
А сосуд наверняка лопнул в результате ударов в лицо. Если не хотел убивать, то намеревался искалечить. После удара в лицо противник сразу дезориентируется.
Судя по всему, в теме сидят знакомые этого упыря и пытаются раскачать и передергивают факты, пытаясь вызвать резонанс, как с той "оксаной". Думаю, после суда начнут собирать митинги и притащат с десяток бабушек, которым погибший не уступил место.
Де*илы, защищающие "рэмбо", советую почитать УК, конституцию и правила проезда, а лучше, просто убейтесь об эти книги. Думаю, просветления в ваших закисших мозгах все равно не произойдет.
Люди просто озверели. Ехала вчера в электричке - все места были заняты багажом и спящими детьми. По закону(повторяю, по закону) для багажа есть отдельные полки и крючки, маленьким детям место не положено, т.к.они едут бесплатно(должны ехать на коленях у родителей), но все заняты только собой и плевать хотят на другого. Я прошла с тяжелыми сумками 4 вагона - везде одинаково. Если просила убрать сумки с сидения или детей, получала ответ "иди в другой вагон". Сколько можно идти? Мне 57 лет - идти тяжело и почему я должна пройти весь состав? Но вспомнила эту историю и подумала, что тоже убьют, не стала никого просить. Только в 5 вагоне мужичок соизволил убрать с сидения рюкзак.Нормальное общество7
Надо всех заступников 20-летнего идиота, вместе с ним посадить.
5.06.2017 12:33
гость
---
Вы не гость. Вы - гостья же
5.06.2017 12:33
гость
это называется - террор. Когда под страхом смерти люди боятся делать обычные вещи. Ходить по улице, сидеть на лавочке, да даже просто смотреть.
5.06.2017 12:35
- гость -
Надо всех заступников 20-летнего идиота, вместе с ним посадить.
---
выйди из интернета и иди сажай
Самоутвердился идиот , человека убил и себе жизнь сломал
Мне не жалко не того что пошел на удобрения, ни того что сел в тюрьму, из него не выйдет человека.
Но я все больше ненавижу людей вообще)))
Некоторое время назад вы осуждали не уступившего место.
Сегодня мама добавила своих впечатлений от своего сына - вы готовы растерзать ударившего.
Почему комментаторы настолько тупы? Завтра появится третья версия, о том каким пионером рос ее сынок, а теперь должен сидеть в тюрьме. Он всем бабушкам помогал, а этой не смог. А когда вышел из автобуса мелкий кинулся на него. (у нас в молодости самые задиры были мелкие). И стадо вновь повернет в другую сторону.
Факты:
не уступил. получился конфликт. Кто и что кому сказал Вы не знаете.
вышли из автобуса, как развивались события Вы не знаете.
ударил 2 раза.
не скрывался, а пошел домой, следовательно не рассчитывал что 2-мя ударами убьет.
итого: обычный бытовой конфликт, который не стоит выеденного яйца. Виновника накажут в соответствии с законом.
Куда подевались мужчины? Грубить умеют, отвечать за слова нет. Сразу полиция, чуть ранее оплеванная ими же, должна всех посадить.
Мне не жалко не того что пошел на удобрения, ни того что сел в тюрьму, из него не выйдет человека. - быдлоадвокат и настоящий мужчина высказался
Какая бабушка-старушка в 50 лет? Бабушка может быть и в 25 лет (такие ныне нравы) быть бабушкой своим внукам, но в 50 лет для общества это не бабушка-старушка, а женщина еще не достигшая пенсионного возраста и эта баба-стерва требующая уступить ей место, как писали ранее, при наличии свободных мест в транспорте - подлая тварь. Вот читает она сейчас статьи про себя тварюгу и про смерть парня, и неужели у нее сейчас сердце не болит, да она , поди, сейчас ото всех скрывает, молчит, что это была она. И как тебе "бабушка" спится-можется? Напиши хоть, ответь.
А где же та бабуля, которой не уступили место? Не спешит показания дать? История то нашумевшая
Да не 50. Не назвали бы бабушкой. Не точные данные.
5.06.2017 12:54
- гость -
факт здесь только ОДИН! Смерть человека.И то, что вы считаете фактами, по сути - лишь догадки и вымысел. С чего вы взяли, что фактом является то, что "не уступил"? Это -не факт, а домыслы журналюг! Кто пошел домой? Ударивший? Да он синий как изолента был и не соображал о последствиях, вот на автопилоте и поплелся куда рефлекс повел! Вышли из автобуса? Ну и? Где доказательства того, что удар связан с автобусом? Может, он его после этого еще и закурить попросил или "двацаху" на пиво не хватило? Попробуйте опровергнуть, умник! Людей он ненавидит...
5.06.2017 12:54
- гость - У Вас это пройдет с возрастом...
Я с уважением отношусь к пожилым людям, но последнее время благих чувств поубавилось. Весной ездила в больницу на гору, ехать очень далеко, стоять по показаниям здоровья было очень тяжело, поэтому сидела. В это же время совпали садово-огородные работы. И что мы видим? Молодая нахальная девица сидит, а вокруг толпятся несчастные пожилые люди... с рюкзаками, ведрами, сумарями и прочей фигней тяжёлой (причем бегут они до транспорта с этой же фигней очень быстро и бодро!!!) Ох, сколько я негатива выслушала в свой адрес и так же , были чуть не насильственные попытки меня поднять и уступить место. Вот что за фигня то? Каждому же я не буду мед картой светить!!!
Елки-палки, Дмитрий... Видел этого парня, общался с ним - приходили ко мне на работу вместе с мамой перед Новым Годом... Добрые и хорошие люди, Дима реально вежливый парень... Боже ты мой, какой ужас...
Галина Дорофеевна, соболезную вам. Очень жаль, что так получилось...
5.06.2017 13:20
- гость -
Если человек похож на того, что может дать двадцатку, грех с него ее не взять.
Твои слова это вымысел.
То что описано у меня, взято из текста новости.
Фантазировать на тему того что этот мальчик мог изменить мир мне не интересно.
Когда мамы ростят мимозы, почему они удивляются, что потом их все обижают.
жаль убитого парня, но если он такой слабый и постоять за себя не может, есть же шокеры, газ, травмат оса наконец, все ценой до 3-4тыр! такой набор даже каждая девушка в сумочке носить обязана.