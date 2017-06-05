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Пенсионера в Республике Алтай подозревают в нанесении смертельных ран 44-летнему мужчине. Злоумышленник заключен под стражу, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточняют, что преступление было совершено ночью 3 июня. "Подозреваемый, употребляя спиртные напитки в доме 44-летнего потерпевшего в урочище Нижний Чепош Чемальского района, в ходе ссоры нанес ему три удара ножом в спину. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительный промежуток времени", — указывают на обстоятельства кровавой истории в СКР.
Известно и то, что в начале текущего года подозреваемый уже становился фигурантом уголовного дела за причинение ножевых ранений потерпевшему.
В данный момент мужчина определен под стражу. Расследование продолжается.
Комментарии
по факту это кусок безмозглового мяса "прилипало"... и не надо его называть робином.
Водка/наркота одна виновата! 70% преступлений совершают уже бухие или чтоб достать денег на бухло!
а почему? да патамушта у алкаша резко снижаются сила воли и пороги допустимого - вот поэтому в подмосковье 1 мая судимый-алкаш 38 лет избил и изнасиловал свою МАТЬ 75 лет! по трезвянке ТАКОЕ никому в гололву не придёт!