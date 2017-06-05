Столкновение мотоцикла и грузового автомобиля КамАЗ произошло недалеко от Барнаула в ночь на воскресенье, 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по краевой столице.
Как уточняют в ведомстве, авария произошла на 11-м километре Правобережного тракта дороги "Мостовой переход через реку Обь". За рулем мотоцикла находился 33-летний водитель. Он не выдержал дистанцию до движущегося впереди грузовика и врезался в КамАЗ 65116.
В результате водитель мотоцикла получил травму и был доставлен в местную больницу.
Комментарии
был доставлен в местную больницу
В Правобережную?
А что в 8 на Мамонтова сегодня было? Около Челускинцев. Скорая и пожарка прилетели, Мамонтова перекрыли.