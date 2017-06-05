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Дорожная авария, случившаяся в Новосибирске на минувших выходных, унесла жизни троих человек, сообщили в ГУ МВД по региону.
По данным полиции, ДТП произошло вечером в минувшую субботу, 3 июня, на проспекте Карла Маркса.
Известно, что водитель автомобиля Subaru Impreza допустил столкновение со световой опорой.
"От полученных травм на месте происшествия скончались 28-летний водитель и 23-летняя пассажирка. 30-летняя пассажирка умерла при доставлении в больницу", — добавляют в полиции.
Кроме того, с переломами и травмами были госпитализированы еще трое находившихся в Subaru пассажиров.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Столб тоже двигался??????