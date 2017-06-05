Фото: today.kz
Парень без определенного места жительства угнал автомобиль и совершил ДТП на Вокзальной магистрали в Новосибирске.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, инцидент случился ночью 3 июня. Известно, что 24-летний молодой человек незадолго до происшествия распивал алкоголь вместе с владельцем автомобиля Toyota Funcargo.
"Воспользовавшись тем, что знакомый уснул, он похитил ключи и угнал иномарку", — уточняют в полиции. Затем молодой человек попытался скрыться от работников ГИБДД и на перекрестке столкнулся с автомобилем Honda.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый определен под стражу.
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