Розыгрыш двух подростков стал причиной давки в фан-зоне на площади Сан-Карло в Турине во время финального матча футбольной Лиги чемпионов. Об этом пишет РИА Новости.
Как уточняет издание, юноши решили пошутить над присутствующими. Один подросток поднял руки и начал кричать. Болельщики испугались и начали разбегаться в разные стороны.
О том, что это была шутка, молодые люди рассказали позже в полиции и извинились. Между тем во время матча на стадионе находилось около 20 тысяч человек. Началась давка, и пострадали 1500 болельщиков.
Матч "Ювентус" – "Реал" завершился со счетом 1:4.
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