Фото: topdialog.ru
Россияне активно задают вопросы Владимиру Путину на традиционную "прямую линию", которая в этом году состоится 15 июня.
На сайте проекта "прямая линия" уже опубликованы наиболее популярные вопросы граждан, адресованные главе государства.
Среди тем, которые интересуют жителей нашей страны, — ЖКХ, коррупция, пенсии, пособия, международная политика.
Так, например, жители Волгограда хотят узнать у Владимира Путина, когда в стране исчезнет понятие "обманутый дольщик".
Президента спрашивают, когда в России увеличат размер детских пособий. Также россияне интересуются, почему "крепкий" рубль вредит отечественной экономике.
Многих интересует кризис на Украине. Главу государства спрашивают, есть ли какой-либо выход из сложившейся ситуации помимо минских соглашений.
Также россияне активно спрашивают о чиновниках. Кто-то стремится узнать, когда государственные управленцы начнут нести ответственность за свои действия. Также популярны вопросы о наказании чиновников за коррупционные преступления. Кроме того, президента спрашивают, когда в России перестанут воровать на ремонте дорог.
Перед главой государства также прямо ставят вопрос: "Планируется ли увеличение пенсионного возраста?"
Многие граждане проявляют интерес к тому, пойдет ли Путин на новый президентский срок.
Напомним, общение Путина с гражданами в формате "прямой линии" впервые произошло 24 декабря 2001 года. С тех пор "прямые линии" стали традиционными, хотя в 2004 и 2012 годах они не проводились.
Комментарии
Нормально так Путин второго дня на форуме отчехвостил пиндосскую журналистку.
Вот до тех пор пока будем спрашивать, интересоваться и задавать вопросы а не требовать и наказывать за его за плохую работу - ничего не изменится, у него же все хорошо, только с облегчением некоторые проблемы...
Два противоположных по сути,но однозначно заказных коммента) А по факту-никому оно сейчас не интересно,его балабольство...
У меня к примеру, вообще никаких вопросов к Путину нет. Зачем задавать, если все ответы известны заранее?
Когда выгонит либералов из правительства во главе с Димоном?
5.06.2017 12:54
- гость -
Согласен полностью. Заранее сценарий есть. Подготовленные вопросы и готовые ответы на них.
Всегда интересно смотреть его прямые выступления.А кого от них косоротит-так разве что туповатых бахвальщиков.
5.06.2017 13:28
- гость -
А что Вы тут делаете? И зачем читаете "тупые комментарии", недостойные Вас и Вашего вождя?