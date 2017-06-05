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Базовый уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 2017 год установило профильное управление в Алтайском крае.
Соответствующее решение, датированное 1 июня, опубликовано на официальном портале правовой информации.
Отдельным документом также регламентируется срок оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных машин в Алтайском крае.
"Управлением по тарифам установлен предельный срок оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств на территории Алтайского края, который составляет 30 календарных дней со дня перемещения на специализированную стоянку", — поясняют в ведомстве.
Также в управлении подчеркивают, что по установленным базовым тарифам региональным минстройтрансом будут проведены торги, то есть аукцион на понижение цены.
По результатам этих торгов управлением по тарифам будут установлены тарифы для их применения исполнителями услуг.
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В нынешнем же варианте тариф на перемещение транспортного средства на специализированную стоянку определен в размере 2348 рублей за одно транспортное средство.
Базовые тарифы на хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке выглядят так:
- Категория L1-L2 — 34 рубля в час;
- Категория L3-L7 — 51 рубль в час;
- Категория М1, О1-О2 — 68 рублей в час;
- Категория М2, N1 — 136 рублей в час;
- Категория М3, N2, O3 — 205 рублей в час;
- Категория N3, О4 — 273 рубля в час.
Комментарии
а сфигали такие задранные цены на стоянку, на стоянках у нас совсем не такой ценник за сутки. Откаты и заносы включены неслабые?
Бывшему гаишнику Гене Шавшину надо новые машинки в коллекцию покупать
Запретить стоянки и эвакуаторы. Тех кто это придумал - на каторгу, работать за еду без права пенсии.