Барнаульская горэлектросеть (БГЭС) максимально упростила условия заключения прямых договоров с нежилыми помещениями, расположенными на первых этажах многоквартирных домов. Теперь чтобы избежать "10-кратных штрафов", предпринимателям достаточно подать заявку. Остальные документы оформляются в течение месяца, сообщили в пресс-службе БГЭС.
Напомним, переход на обязательные прямые договоры с БГЭС и другими ресурсовиками предусматривает постановление правительства №1498, которое заработало с 1 января 2017 года. Бизнесу, расположенному в городских многоэтажках, по закону был предоставлен двухмесячный цейтнот (до 1 марта) для заключения договоров энергоснабжения. Барнаульская горэлектросеть насчитала более 500 предпринимателей, которые должны были заключить договор. В настоящее время больше половины из них стали абонентами компании, по остальным БГЭС составляет акты и выписывает "штрафы". Расчеты для бездоговорников производятся не по прибору учета, а по сечению вводного кабеля. Это практически в 10 раз дороже реального потребления. По итогам апреля в числе проштрафившихся оказались более 20 собственников нежилых помещений.
По словам руководителя отдела продаж электроэнергии юрлицам БГЭС Валентины Прозоровой, многие управляющие компании без энтузиазма восприняли изменения в законодательстве. Не желая отпускать своих "клиентов", они своевременно не известили их о необходимости перезаключить договор, а затем и вовсе стали учинять препятствия. Отказались предоставить технические документы, такие как справка о перераспределении мощности. В противовес закону и здравому смыслу они объясняли это необходимостью проведения общего собрания жильцов.
В Барнаульской горэлектросети собственникам нежилых помещений советуют не дожидаться визита инспектора, а обратиться в сервисный центр компании по адресу ул. Ползунова, 50. С собой необходимо принести учредительные и подтверждающие право собственности документы. "Остальные технические документы будут оформляться в течение месяца. Если управляющая компания настойчиво отказывается предоставить справку, важно подтвердить факт письменного обращения к ней за документами. В любой ситуации при обращении в Барнаульскую горэлектросеть договор будет заключен", — резюмировали в БГЭС.
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