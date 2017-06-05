Один человек погиб в результате столкновения автомобилей "Ниссан Кашкай" и "Тойота Камри" в воскресенье, 4 июня, сообщается на официальном сайте ГИБДД по Алтайскому краю.
Как сообщается, ДТП произошло на 64-м километре трассы "Бийск – Белокуриха". Водитель автомобиля "Ниссан" выехал на проезжую часть с правой обочины, выполняя маневр левого поворота, не уступил дорогу автомобилю "Тойота" и врезался в него.
В результате аварии на месте ДТП погиб водитель "Ниссана". Пассажирка этого авто была доставлена в больницу. Также травму получил водитель "Тойоты".
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