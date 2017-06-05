ИА "Амител" начинает цикл публикаций об Алтайском краевом Законодательном Собрании. Мы часто пишем о законах, которые принимают депутаты. Теперь мы расскажем о том, на что депутаты имеют право, а что им запрещено, кто получает заработную плату в АКЗС, что вообще может делать парламент и каков механизм принятия законов. Об этом читайте в проекте Amic.ru "Гид по АКЗС". А пока показываем, кто какой пост занимает в АКЗС. Смотрим глав комитетов и фракций и, конечно, председателя.
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Комментарии
К сожалению общественное мнение несколько воспринимает эту тему извращенно. Ибо в АКЗ ГЛАВНЫЙ это - ДЕПУТАТ !!! В органе народного представительства НЕТ ЕДИНОНАЧАЛИЯ !!! А поскольку они все главные, то для организации работы они избирают СПИКЕРА, который ведет заседание по РЕГЛАМЕНТУ. Ему и его заместителю, как и председателям комитета депутаты дают некоторые организационные полномочия определенные законом и регламентом. Поэтому нарисованная схема - кто вверзу, а кто ниже просто не корректна.