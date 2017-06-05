Спасатель и альпинистка погибли, сорвавшись с каната, прикрепленного к вертолету, в австрийских Альпах. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщается, двое альпинистов - мужчина и женщина — вызвали на помощь спасателей, чтобы их подняли. На помощь прилетел вертолет со спасателями. Люди привязали трос к вертолету. Спасатель спустился с вертолета и должен был поднять пару.
Но трос не выдержал нагрузки и оборвался. Все трое упали в ущелье с большой высоты. Двое погибли, еще один мужчина получил травмы.
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