Фото: gopixpic.com
Женщины Алтайского края, как показало исследование, вошли в число наиболее одиноких в нашей стране.
ТОП-10 по данному показателю составили аналитики развлекательной социальной сети Fotostrana.ru. "Специалисты развлекательной социальной сети "Фотострана" провели исследование с целью выявить, в каких местах России больше всего одиноких женщин, которые ищут любовь на сайте знакомств", — поясняют составители рейтинга.
Алтайский край по этому показателю оказался на девятом месте, опередив даже Москву.
Оказалось, что по процентному соотношению населения к числу зарегистрированных на сайте знакомств одиноких представительниц прекрасного пола лидирует Республика Крым. На полуострове более 6% женщин регулярно посещают интернет-площадки для знакомств.
На втором месте — Санкт-Петербург с показателем 5,23% женщин, на третьем — Воронежская область с 5,08%.
Далее список субъектов-лидеров по показателю "женского одиночества" выглядит так:
- Калининградская область;
- Томская область;
- Челябинская область;
- Республика Карелия;
- Новосибирская область;
- Алтайский край;
- Москва.
Комментарии
вот почему на митинг в защиту курицы, что стреляла из осы в быв.мужа, вышли все 10 человек мадам-брошкины
Какой бреееед! Лично знаю несколько дам, имеющих по 2-3 странички в ВК с реальными и вымышленными именами. Зачем использовать данные соцсетей - не понимаю. В Калининграде людей меньше, чем зарегистрированных в ВК. зарегистрировано 750тыс., живет -467тыс. Опп-па... )))
Интересно, сколько платят за такие "исследования"? Дайте адресок, я им за пару штук бакинских такие исследования сделаю, охренеют!