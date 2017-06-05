В Новосибирске двухлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа и остался жив, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Как сообщают в ведомстве, ЧП произошло 3 июня в квартире, расположенной на улице Котовского, 41. Известно, что мать ребенка уснула, а сам мальчик залез на подоконник и облокотился на москитную сетку открытого окна.
Конструкция не выдержала мальчика, и он выпал из окна. Сейчас он находится в новосибирской больнице. Он получил телесные повреждения, которые не представляют опасности для жизни.
Комментарии
Повезло ребенку, что выжил и инвалидом не остался. А мать-кукушка. Сколько уже было случаев, и ничего людей не учит. Бедные детишки падают как снег на голову.
я за кошку боюсь, что выпадет. Окна только на проветривание открываю. а тут ребенок