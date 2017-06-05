Следователи предъявили обвинение 17-летнему жителю одного из сел Сретенского района Забайкальского края в насильственных действиях и убийстве двухгодовалой девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Подросток остался один с двухлетней дочерью своей сожительницы. Сначала он надругался над ребенком, а после убил девочку. Когда мать ребенка пришла домой, то нашла тело дочери. Она обратилась в правоохранительные органы.
Подростка удалось задержать. Следователи допросили его. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Комментарии
Да до какой же поры самки будут променивать жизнь, здоровье и благополучие своих детей на членоносящих, а?