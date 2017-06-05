Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Международный молодежный управленческий форум "Алтай. Точки роста" стартовал в понедельник, 5 июня. В церемонии торжественного открытия мероприятия приняли участие губернатор Александр Карлин и полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло.
Отметим, что форум АТР проводится уже в девятый раз. В текущем году в рамках форума работают 22 площадки по четырем направлениям: "Менеджмент", "Социальные технологии", "Творчество" и "Ты — предприниматель". По информации пресс-службы краевого правительства, в мероприятии принимают участие более полутора тысяч представителей 54 регионов России и 27 стран. В качестве центральных тем заявлены экология и развитие территорий. Кроме того, АТР посвящен 80-летию Алтайского края.
Открывая форум, Александр Карлин отметил: "Молодежь — это то поколение, которому принадлежит будущее, которое будет формировать на десятки лет вперед лицо нашего государства и определять содержание общественной и государственной жизни нашего народа".
Также губернатор пожелал участниками АТР вернуться домой с новыми планами и задумками.
Полпред президента Сергей Меняло, в свою очередь, поприветствовал участников форума от имени главы государства. "Сегодня на Алтае открывается не просто форум, это старт форумной кампании в России. АТР из года в год расширяет свои площадки, привлекает все больше и больше молодежи не только Сибирского федерального округа, других регионов страны, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. Это говорит о том, что традиция проведения форума, вопросы, которые здесь поднимают, интересны молодежи", — отметил Меняйло.
Комментарии
Вот и губернатора привезли... Обсудят "точки роста" и снова увезут...
Бесконечные форумы, а "воз и ныне там".
Алтай - полная пятая тока!
14-34....В яблочко!!!
Меняйло ещё здесь? Забухал видно, жене надо звонить, пусть забирает
какие "одухотворенные" лица
И здесь же на форуме губернатор Карлин обьявил что в Питере край заключил инвестпроектов на 20 миллиардов рублей. Построит 3 завода по производству мерседесов, ауди, фольксвагенов.
На первой фотке лицо у Щукина зачетное.
"И здесь же на форуме губернатор Карлин обьявил что в Питере край заключил инвестпроектов на 20 миллиардов рублей. Построит 3 завода по производству мерседесов, ауди, фольксвагенов."
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...и 2 межгалактических космопорта - в Барнауле и Белокурихе
... а на лицах да - сплошное благолепие